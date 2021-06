Storie di successo: diventa Accompagnatore cicloturistico

OVADA - Presso l'Oratorio Votivo di Ovada della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri sono aperte le iscrizioni al corso riconosciuto dalla Regione Piemonte per ottenere l'abilitazione professionale da Accompagnatore cicloturistico ai sensi della Disciplina delle professioni turistiche – LR 33/01.

orario previsto:

formula week end con lezioni dalle ore 18.00 del venerdì, pratica il sabato e la domenica.



formula week in convenzione per il pernottamento con l'Ostello del Geirino di Ovada.

Per informazioni sul pernottamento contattare direttamente l'Ostello al numero 0143.83.56.54 o via mail amministrazione@geirino.it



costo: € 1.650,00 rateizzabile in 3 tranche (comprensivo di marche da bollo e assicurazione)



argomenti:

LEGISLAZIONE E ORGANIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE (15 ore)

TECNICA PROFESSIONALE (60 ore)

COMUNICAZIONE (20 ore)

TECNICA CICLISTICA (80 ore)

IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE (80 ore)

ELEMENTI SULLA SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO (15 ore)



Di seguito un estratto della Disciplina delle professioni turistiche – LR 33/01:

“È accompagnatore cicloturistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in percorsi cicloturistici, fornendo informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di competenza degli accompagnatori naturalistici e delle guide turistiche”.

L’accompagnatore cicloturistico sarà in grado di condurre i turisti in percorsi cicloturistici, su diverse tipologie di terreno, utilizzando i mezzi ciclabili adeguati e le protezioni idonee alla tipologia di escursione. Saprà offrire l’assistenza tecnica ciclistica necessaria alla corretta esecuzione dell’escursione. Avrà capacità di gestione del gruppo che accompagna. Saprà fornire notizie di carattere descrittivo ed informazioni utili sulle zone comprese nell’itinerario. Sarà in possesso di competenze di base del primo soccorso.

termine iscrizioni: 5 Settembre 2021

test ingresso previsto: Settembre 2021

inizio corso previsto: Ottobre 2021

fine corso previsto: Aprile 2022

Scheda corso con contenuti, orario, costo e modalità iscrizione www.casadicarita.org/it/sedi/ovada