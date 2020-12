Il futuro di Acos Energia è smart e sostenibile

Acos Energia guarda verso nuovi orizzonti, espandendo la sua gamma di offerta ai prodotti extra commodity per la casa e la mobilità elettrica. Da gennaio, infatti, sarà possibile acquistare una splendida mountain bike elettrica presso gli uffici di Acos Energia e pagarla in comodissime rate mensili.

Ma perché abbinare una mountain bike ad una fornitura di energia elettrica? Lo spiega Enrico Pagella, Responsabile commerciale di Acos Energia: “Spinti dalla forte concorrenza - soprattutto dei grandi gruppi nazionali, che non hanno eguali in termini di pubblicità - per mesi abbiamo ragionato su come fidelizzare i Clienti offrendo loro pacchetti concorrenziali. La collaborazione con Iren Luce Gas e Servizi, che opera a livello nazionale ed è nostra partner da anni per la vendita di energia elettrica, ci consente di offrire ai nostri clienti il meglio dell’innovazione nei campi dell’efficientamento energetico, della domotica e della mobilità green”.

Acos Energia è una consolidata realtà locale, che non ha però la possibilità di giocare ad armi pari con i grandi player nazionali. La presenza di uffici dislocati nelle aree di interesse è un grande vantaggio, ma per crescere ulteriormente era necessario trovare soluzioni ad alto rendimento di immagine e di ritorno, sia in termini di acquisizione di clientela sia di fidelizzazione della stessa.

“Proprio perché crediamo nel proximity commerce e nel fatto che amiamo far parte delle vostre città, la soluzione trovata - e che speriamo verrà battezzata vincente - è abbinare la vendita di prodotti innovativi alle tradizionali forniture. Finalmente oggi, nonostante la pandemia, siamo partiti con la vendita di prodotti all’avanguardia per rendere le case dei nostri clienti più smart ed efficienti e per dar loro la possibilità di spostarsi in maniera green, sostenibile e divertente”, continua Pagella.

Per Acos Energia si tratta di un notevole salto in avanti: non più e non solo gas ed energia elettrica, ma prodotti extra commodity che mirano a facilitare e migliorare la vita quotidiana dei clienti, a rendere le loro case più confortevoli e i loro spostamenti più semplici, sicuri ed ecosostenibili. “Il catalogo dei nostri prodotti -continua Pagella- è già vario e spazia dalla bicicletta elettrica al monopattino, dal kit di lampadine led al purificatore d’aria”.

La gamma di prodotti ora disponibili presso gli sportelli di Acos Energia è dunque ampia e innovativa, capace di coprire in maniera capillare i numerosi bisogni dei clienti.

Chiunque voglia operare una politica di risparmio ed efficientamento energetico all’interno della propria abitazione trova infatti una risposta nei kit di lampadine led, che rappresentano un valido aiuto per rendere la casa più smart ed efficiente, riducendo al contempo l’impatto ambientale. A differenza delle lampadine tradizionali, che utilizzano al loro interno i tradizionali filamenti a incandescenza, le lampadine led utilizzano una nuova generazione di semiconduttori capace di sfruttare l'illuminazione allo stato solido e garantire una vita utile e un'efficienza ben superiori rispetto a quelle delle lampadine tradizionali. Le lampadine Led permettono inoltre un notevole risparmio economico, avendo una durata media che varia dalle 50mila alle 80mila ore e disperdendo al contempo molta meno energia, a differenza di quelle a incandescenza che trasformano in luce solo il 10% dell'energia assorbita.