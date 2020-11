Alluvione 2019: in arrivo dalla Regione 100 mila euro per via Fittaria

OVADA - C’è anche la messa in sicurezza della sede stradale di via Fittaria tra i 148 interventi previsti in provincia per il ripristino della funzionalità idraulica. In seguito all’alluvione di un anno fa, infatti, la strada che collega via Voltri con corso Italia è interdetta alla circolazione per una frana che impedisce il passaggio dei veicoli. L'area interessata dal "crollo" - avvenuto all'inizio dello scorso autunno, a causa delle abbondanti piogge che hanno "colpito" l'Ovadese - è quella del rettilineo principale, visibilmente danneggiato sul lato destro della carreggiata.

La strada, già di per sé stretta e pertanto a senso unico, risulta spezzata proprio a metà del tragitto, nel tratto in cui non sono presenti abitazioni sul lato sinistro (mentre sul versante opposto permangono i giardini ed i parcheggi di ville, dimore e condomini che si affacciano su corso Italia), quello della vallata. Il crollo del terriccio verso il fondo valle, dove sono presenti alcune case, diverse attività commerciali e, poco più distante, il plesso scolastico dell'Istituto Barletti, ha permesso che si aprisse una voragine sulla sede stradale. Sarebbe impossibile transitare da quelle parti con un veicolo qualsiasi, e anche per i pedoni è stato ricavato un passaggio piuttosto approssimativo, sul lato opposto della carreggiata.

Da Torino è arrivato il via libera, a fronte di un esborso pari a 100 mila euro. L'intervento di ripristino e di messa in sicurezza della sede stradale di via Fittaria sarà realizzato con parte dei 15 milioni e 454 mila euro (su un totale di 34 milioni) stanziati – su richiesta della Regione Piemonte – dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea e destinati alla provincia di Alessandria al fine di garantire il ripristino della funzionalità idraulica nei territori colpiti dalle alluvioni di ottobre e novembre 2019.