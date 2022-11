Pasta Fresca Emiliana: tradizione e innovazione genuina, senza mai rinunciare alla qualità

Una tradizione di famiglia che nasce da lontano, quando, nel 1968, Emiliana Pesce e il marito Livio iniziano a creare diversi tipi di pasta fresca con strumenti rudimentali. Nasce così l’azienda “Pasta Fresca Emiliana Pesce”, con sede in via Via Guglielmo Marconi 1 ad Acqui Terme e di cui oggi è titolare il figlio Piergiorgio.

“Mia mamma aveva già esperienza nel settore e negli anni ‘60 ha avuto l’intuizione di creare qualcosa che ancora non esisteva - racconta Piergiorgio - Abbiamo sempre puntato sulla qualità dei prodotti, prima di tutto il resto. Oggi sono cambiati i modi di confezionamento, le macchine per impastare e lavorare le sfoglie si sono evolute ma la maestria di creare i ripieni piuttosto che la capacità di amalgamare gli ingredienti è rimasta la stessa, quella che ci tramettevano le “nonne”, ovvero i veri gusti di campagna, quelli genuini”.

Un laboratorio artigianale che da sempre cerca di coniugare tradizione e innovazione per garantire un prodotto all’altezza delle aspettative. “La nostra produzione è solo fresca, quindi per legge non può essere venduta oltre le 48 ore dalla preparazione e come tale deve seguire alcune elementari regole di cottura. Realizziamo ravioli a nastro, staccati, del plin, i tortellini, agnolotti, gnocchi, pasta all’uovo ma anche lasagne e cannelloni”.

Eccellenza del Piemonte ma non solo perché circa sei anni fa, il pastificio ha fatto il suo ingresso nel mercato milanese: “Abbiamo lavorato con umiltà e dedizione - conclude - L’espansione nella città meneghina è nata dalla necessità di farci conoscere, per portare avanti la nostra storia e per valorizzarne i prodotti, senza mai rinunciare alla qualità”.

Per informazioni

www.pastafrescaemiliana.it

Via Guglielmo Marconi, 1, 15011 Acqui Terme (Al) – Italia

Telefono: + 39 0144 324963

mail: info@pastafrescaemiliana.it