Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Tutto è pronto per un'altra domenica di calcio dilettantistico che si annuncia ricchissima di spunti. Segui i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

CLICCA QUI PER NON PERDERE NEMMENO UN GOL

In serie D, giocano in casa sia Derthona che Casale: la formazione di Chezzi, reduce dal successo in coppa nel derby, riceve la matricola Castanese e può compiere un salto importante in classifica; i ragazzi di Sesia, invece, ospitano la Fezzanese con la speranza di fare punti e di dimenticare almeno in parte le problematiche extracampo.

Eccellenza: l'Acqui deve battere l'Albese, all'Ottolenghi, ma anche la Luese Cristo - di scena a CentoGrigio contro la Pro Dronero - ha un unico risultato a disposizione. I due tecnici, Arturo Merlo da una parte e Roberto Adamo dall'altra, cercano riscontri concreti per lasciarsi alle spalle un periodo complicato.

In Promozione, sono 'solo' due i derby: Valenzana Mado-Arquatese e Novese-Asca promettono emozioni e spettacolo. Interessanti tutte le altre gare, a cominciare da Psg-Ovadese, mentre il Castellazzo prepara con fiducia l'esame Beppe Viola. La Junior Pontestura, dopo il blitz contro Trofarello, va a Torino a sfidare l'Atletico.

Capitolo Prima Categoria: difficile pensare a uno scontro fra la capolista e la terza in classifica con entrambe le squadre reduci da una sconfitta. Monferrato e Canelli nello scontro diretto a San Salvatore si giocano un potenziale primo posto. Potenziale perché dipende tutto dal risultato anche della gara di Capriata d’Orba fra Capriatese e Don Bosco Asti.

In Seconda Categoria, riflettori puntati sul ‘Figini’ di Vignole: i biancorossi di Aquino e l’Europa Bevingros giocheranno infatti la partita più importante della giornata da cui potrebbe uscire anche la nuova capolista se il Moncalvo venisse contemporaneamente ‘sgambettato’ da una Boschese imprevedibile come poche squadre.

Chiusura, come sempre, dedicata alla Terza Categoria, dove il tentativo di fuga della Pozzolese passa da Alessandria. E dal ‘Cattaneo’: l’esame di maturità lo fa la Junior Asca, che in classifica è 4 punti sotto la formazione di Ajjor, ma ha già riposato e quindi ha l’occasione per salire a -1. Nell’Astigiano Ozzano Ronzonese continua l’inseguimento ospitando, Castelnuovo, penultima.