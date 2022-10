Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Tutto è pronto per un'altra domenica di campionato che si annuncia ricca di spunti. Segui i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In serie D, il Casale riceve lo Stresa con l'obiettivo di bissare il successo di Gozzano e di lasciarsi nuovamente alle spalle - almeno per novanta minuti - i problemi extracampo. Riscatto d'obbligo per il Derthona, opposto al 'Coppi' al Legnano.

In Eccellenza cercano continuità sia Acqui che Luese Cristo: i ragazzi di Merlo attendono una Cheraschese reduce da tre vittorie consecutive, quelli di Adamo ospitano un San Mauro che non va sottovalutato.

Promozione: quattro derby, con Ovadese-Felizzano e Valenzana Mado-Gaviese che rappresentano le gare di cartello. Spicca anche Castellazzo-Asca, mentre Novese-Arquatese è delicatissimo posticipo delle 18.

In Prima Categoria i riflettori sono puntati su Monferrato-Fulvius, una grande classica del nostro calcio. Attenzione anche a Tassarolo-Cassano e a Spartak San Damiano-Sale.

In Seconda Categoria la capolista Europa Bevingros è alle prese con un test complicato, sul terreno della Boschese. Fortitudo fuori casa, a Viguzzolo, big match tra Solero e Cassine.

Infine la Terza Categoria, dove la capolista Pozzolese deve fare i conti con il Garbagna e dove Fortuna Melior riceve la visita di Tiger Novi.