Plastic free, pomeriggio di pulizia alla Caraffa

SILVANO D'ORBA È in programma questa mattina, sabato 8 ottobre, un nuovo appuntamento con i volontari della sezione locale di Plastic Free. L’appuntamento è per le ore 14.30, nei pressi dello stabilimento dell’ex Sapsa Bedding, in località Caraffa (nel cuore dell’area industriale del paese), a Silvano d’Orba. Nel corso della giornata si provvederà a ripulire l’ambiente circostante da tutti i rifiuti abbandonati da ignoti. «Uno dei temi principali della giornata è la sensibilizzazione» raccontano dal comitato organizzatore. L’evento avrà una durata di circa due ore.



Iscrizioni aperte

Tutti coloro che desiderano partecipare a questa iniziativa (promossa dalla nota associazione di volontariato fondata nella primavera del 2019 per informare quante più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, ndr) è necessario iscriversi sul portale dell’ente. Fra le 2.650 uscite organizzate nei mesi scorsi non si possono non citare i “clean-up” di Ovada, di Castelletto e di Capriata e di Silvano. Alla fine di maggio, infatti, i volontari si ritrovarono al centro sportivo Rapetti per andare a ripulire diverse zone del paese.