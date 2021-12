Giocano solo Hsl e Acqui. Il calcio della provincia in tempo reale

Quella che sta per andare in scena è una domenica di campionato fortemente caratterizzata dai rinvii, ma non mancano comunque gli spunti interessanti. Segui in tempo reale i risultati delle formazioni alessandrine, con marcatori e classifiche.

In attesa dell'Alessandria, in campo questa sera (20.30) a Reggio Calabria, giocano soltanto Hsl Derthona in serie D e Acqui in Eccellenza. Per i ragazzi di Zichella impegno casalingo contro un Sestri Levante reduce dal cambio di allenatore, dal momento che Fabio Fossati ha sostituito in panchina l'ex grigio Vincenzo Cammaroto.

Per quanto riguarda l'Acqui, invece, il programma prevede una sfida particolare: sul sintetico del 'Barisone' arriva infatti il Benarzole per il più classico del 'derby dei fratelli Merlo'. Il confronto in famiglia tra Arturo e Alberto regala sempre spettacolo.

Rinviate d'ufficio Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, mentre ieri erano saltati anche gli impegni di Casale (contro Asti) e Castellazzo, opposto al Rivoli.