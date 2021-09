Madri Pie, nasce il "violino magico"

OVADA - Aprono le iscrizioni all’Accademia internazionale “Felice de Giardini”, all'interno dell'Istituto Santa Caterina Madri Pie. Il progetto curato dai musicisti e docenti Laura Lanzetti e Maurizio Barboro, mira a creare un polo che unisce musica e cultura con qualche sorpresa unica nel territorio.

Giovane età

«Crediamo fermamente - afferma la pianista Laura Lanzetti - in una formazione verticale e professionale già nei primi approcci ad uno strumento musicale e abbiamo deciso di introdurre una grande novità. Si tratta de “Il violino magico”, un corso che si rivolgerà a bambini tra quattro e cinque anni di età». Quest’innovazione punta a far prendere confidenza con uno strumento così impegnativo già in tenera età e con docenti di alta caratura. Il programma didattico prevede poi una proposta ampia di corsi canonici: pianoforte, violino, chitarra, clarinetto canto e coro. Sono previste anche preparazioni ad esami di certificazione e concorsi. Le lezioni saranno sviluppate su base settimanale.





Locali dedicati

«Lo staff dei docenti - aggiunge Lanzetti - è di alto profilo e con esperienze internazionali sia didattiche che concertistiche». Rocco Parisi si occuperà del clarinetto, Josè Scanu della chitarra, Fabrizio Pavone del violino, Franco Giacosa di fisarmonica, materie complementari e coro. Tutte le attività didattiche si svolgeranno nell’edificio dell’Istituto Santa Caterina di via Buffa 6 a Ovada dove i grandi spazi storici come a biblioteca ,il teatro,la palestra e le aule attrezzate contribuiranno all'apprendimento in cornici curate e studiate nei dettagli. Per gli studenti e docenti che arriveranno da lontano le Madri Pie metteranno a disposizione alcuni alloggi. «Questo progetto - conclude Lanzetti, a sua volta insegnante della scuola delle Madri Pie - in piena sinergia con le attività scolastiche». A gennaio si apriranno poi le iscrizioni per l’accademia di alto perfezionamento. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il numero 339.53.83.938. In alternativa è possibile recarsi alla segreteria di via Buffa dal lunedì al venerdì tra le 9.00 e le 12.00.