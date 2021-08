Una settimana di incontri, arte ed eventi: «Così riparte la città»

OVADA - E' iniziata ufficialmente ieri, con l'esordio in città di "Scultura sublime", una delle settimane più ricche di eventi dell'estate ovadese. Il cartellone prevede un programma ampio e piuttosto variegato, con alcune manifestazioni dedicate al mondo dell'arte, della musica e della cultura che andranno ad animare i vari angoli della città.

Fino a sabato 28 agosto, nel cortiletto esterno di Palazzo Delfino, sarà possibile osservare da vicino il lavoro svolto da Valeria Vitulli, Enrique Jorda' Calatayud (spagnolo di Alicante) e di Bettino Francini che, nei prossimi giorni, trasformeranno i due tronchi di cedro del Libano in altrettante opere d'arte. «Da presidente dell'Associazione Internazionale Eventi di Scultura Monumentale - afferma Francini - posso garantirvi che per tutta la durata dell'evento Ovada sarà "vista" in ogni latitudine da Occidente a Oriente. La mia opera, nello specifico, sarà un innesto dedicato non solamente al vino, ma anche alla cultura e alla civiltà, con la speranza che il "prodotto finale" possa dare i suoi buoni frutti.

In questo caso, oltre al legno, è previsto l'utilizzo del fil di ferro, a sancire un legame tra le varie comunità. Sarà poi il Comune a decidere come utilizzare le tre opere (nel contempo, sempre in Enoteca, è in programma una mostra d'arte curata dagli stessi artisti), che saranno presentate ufficialmente sabato sera, nel corso della tappa ovadese di "Attraverso Festival". «Avremo l'onore di ospitare (sempre nel cortile di Palazzo Delfino, a partire dalle ore 21.00, ndr) Oscar Farinetti (imprenditore e titolare di Eataly) - sottolineano la vicesindaco Sabrina Caneva e l'assessore alla Cultura del Comune di Ovada, Roberta Pareto -. Durante l'incontro, poi, verrà assegnato il premio dedicato alla memoria di Stefano Ferrando. Dopo "Shop &", l'appuntamento con i venerdì sera di shopping, che quest'anno è stato organizzato da Ascom, e Sconfinamenti, non ci siamo mai fermati, ma abbiamo continuato a lavorare per regalare alla città eventi nuovi e interessanti».

«Nel corso della serata - aggiunge l'assessore al Turismo, Marco Lanza - sono previsti anche gli interventi del professor Vincenzo Gerbi, dell'Università di Torino, e dell'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa. Inoltre presenzieranno alla serata i presidenti di tutti i consorzi dei vini alessandrini. Si parlerà di prospettive e di rilancio dell'intero comparto vitivinicolo, per una sera Ovada sarà la capitale del settore enologico».

Torna la Sagra del Gelato

In contemporanea, nelle vie del centro storico, tornerà la Sagra del Gelato. «Era da anni che questa iniziativa non veniva più organizzata - afferma Luca Torello, presidente della Pro loco di Ovada -. Dopo averne discusso con Ivan Boccaccio (titolare de L'Antica Farinata, ndr), abbiamo deciso di riproporla». Rispetto alle edizioni precedenti, l'evento non prevede più la collocazione di stand nell'area del centro storico (che, comunque, sarà chiuso al traffico), ma basterà recarsi in ognuna delle gelaterie della città per festeggiare il ritorno della storica manifestazione ovadese. Sono previsti sconti speciali per la serata, così come, tra piazza Matteotti e piazza San Domenico, saranno presenti le palestre della città (per fare promozione ai corsi in partenza a settembre, senza alcuna esibizione), i gonfiabili e i truccabimbi.

Rebora: concerto per i vent'anni di attività

Tornando indietro di qualche giorno, invece, si svolgerà martedì sera, 24 agosto, il concerto dedicato ai vent'anni di attività della Scuola di musica Rebora di Ovada. L'appuntamento è sempre nel cortiletto adiacente a Palazzo Delfino, in via Torino. «Non possiamo che essere soddisfatti - spiega Monica Emilia, in rappresentanza dell'omonima associazione ovadese -, visto che le prenotazioni sono andate esaurite nel giro di due giorni. In platea ci saranno 130 persone, speriamo che anche questo concerto possa rappresentare una ripartenza». Sul palco si esibiranno gli insegnanti del dipartimento Jazz, Pop & Rock della Civica Scuola di Musica ovadese, da Roberto Tiranti (voce) a Nicola Bruno (basso), da Alessandro Balladore (chitarra) a Stefano Resca (batteria).