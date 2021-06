Vanja Lasagna porta a Novi lo show "Bravissima"

NOVI LIGURE - Un grande via vai, in questi giorni, davanti alla storica pasticceria Lasagna di Novi Ligure. Vanja, l'eclettico artista pasticcere e modello, sta preparando una grande sorpresa per la sua città: il 3 luglio le telecamere del primo talent show italiano, Bravissima, condotto da Valerio Merola, saranno nella piazza delle corriere di via Pietro Isola, a partire dalle 21 per le selezioni regionali.

Le ragazze che hanno passato la prima selezione si affronteranno in una sfida a colpi di danza, recitazione o canto. Sul palco ci sarà anche Vanja che si esibirà in shooting fotografici e una coreografia di ballo. “Io però non sono in gara”, precisa, con la sua consueta verve.

Tutte le foto: guarda qui

“Portare a Novi le selezioni di Bravissima è un'idea maturata con Valerio nelle scorse settimane. Una vera sfida, perché l'organizzazione richiede, in genere, tempi più lunghi. Ma, vista l'incertezza dovuta all'andamento della pandemia, abbiamo dovuto lavorare sodo, grazie anche agli sponsor e ai miei collaboratori”.

Il 3 luglio sarà una festa per tutta la città. “Era dal 1993, quando arrivò Fiorello con il suo karaoke, che Novi non ospitava un evento di tale portata. Avremo un grande palco, di 12 metri per 10. Questo appuntamento vuole essere un 'regalo' per la mia città, che amo profondamente, credo che rappresenti l'auspicio di nuovo inizio per tutti, per dare a Novi la visibilità che merita e portare una ventata di aria fresca”.