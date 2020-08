Migranti positivi: Ovada dice no a nuovi arrivi

OVADA - Una lettera inviata al Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo le ultime ore particolarmente convulse. Sta partendo in queste ore dal Comune di Ovada dopo l'assegnazione da parte della Prefettura di dieci migranti, gestiti dalla cooperativa Social Domus e sistemati in via Galliera. Quattro di questi sono risultati positivi al coronavirus dopo essere arrivati in città con un test sierologico negativo. Semplice la richiesta: un impegno per un'immediata sospensione degli arrivi «almeno fino a quando non saranno risolti i casi di positività accertati». La richiesta del sindaco, Paolo Lantero, effettuata in ragione della sua responsabilità sulla salute dei cittadini.

