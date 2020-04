Se il barbiere insegna a far barba e capelli

OVADA - Fino all'inizio di marzo sarebbe stato impossibile realizzare un tutorial al sabato pomeriggio, visto il flusso costante di clienti in una delle giornate più produttive della settimana. Ora, a causa dell'emergenza sanitaria in corso e delle relative norme vigenti per il contenimento dell'epidemia, anche l'attività di corso Saracco ha dovuto abbassare le serrande almeno fino al prossimo 4 maggio quando, salvo complicazioni, il Governo potrebbe dare il via alla cosiddetta "Fase 2". Nel frattempo Andrea Guerrisi, il "vulcanico" titolare di "Idee per la testa", ha deciso di mettere a disposizione di tutti alcuni tutorial per il taglio dei capelli in tutta sicurezza direttamente a domicilio, con l'ausilio di un familiare o di un conoscente (purché residente sotto lo stesso tetto). «Solamente facendosi aiutare da altri è possibile ottenere un risultato omogeneo - spiega lui, molarese doc e noto ai più con il soprannome di "Andreino" -. Nel primo video (disponibile a questo link) ho mostrato a tutti alcuni metodi per aggiustare i capelli».

In breve tempo il tutorial ha riscosso un grande successo, forse anche al di sopra delle aspettative, tant'è vero che dopo nemmeno ventiquattro ore è arrivato il secondo. «Con un pensiero anche per i più piccoli - aggiunge Guerrisi -, anche in vista dell'arrivo della bella stagione». Quasi cinque minuti di video per spiegare l'utilizzo della macchinetta per un taglio "sfumato". Il tutto realizzato attraverso una prova pratica con una testa di manichino in fibra sintetica. Non è la prima volta che il parrucchiere ovadese presta il suo tempo a favore degli altri. Da qualche anno, infatti, spesso partecipa - insieme al team di "Idee per la testa" - a eventi di beneficenza con un "barber van" d'epoca. Ora, con l'attività provvisoriamente ferma, le iniziative si sono trasferite online, in attesa di nuove puntate.