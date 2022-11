"Vino e tartufi", come cambia la viabilità

OVADA - Le esigenze connesse allo svolgimento di “Vi. Ta. - Vino e Tartufi” porteranno a un pacchetto di modifiche della viabilità in vigore tra venerdì 18 e lunedì 21 novembre. L’ordinanza, emessa dalla Polizia Municipale, è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Ovada. Lo spazio di città interessata è collocato nell’immediata corona del centro storico cittadino.



Il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sarà applicato sugli stalli di sossta prospicienti a via Buffa tra le 12.00 di venerdì 18 novembre e le 18.00 di lunedì 21 novembre. Il provvedimento è collegato all’installazione della struttura espositiva che accompagnerà la manifestazione. Le misure saranno in vigore fino alla rimozione della stessa.

Il divieto di sosta con rimozione forzata e di circolazione sarà istituito in via Torino (nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Sant’Antonio), piazza Matteotti, via San Paolo della Croce, via Cairoli, piazza Assunta, via Costa, piazza Mazzini, piazza San Domenico, via Buffa (nel tratto compreso tra via Piave e largo Don Salvi). Gli orari previsti per le limitazioni vanno dalle 6.00 alle 20.00 di domenica 20 novembre, giorno dello svolgimento della manifestazione.