Ovadese, la sfida al Trofarello vale i playoff

OVADA - Sei punti dividono Ovadese e Trofarello che si affrontano questo pomeriggio, dalle 14.30, al Geirino di Ovada. Per la formazione di casa, reduce dalla vittoria contro la PSG della scorsa settimana, l'occasione di scavare un primo solco in chiave playoff. Perchè Rignanese e compagni sono secondi, appaiati alla Valenzana, una lunghezza dietro alla capolista Pastorfrigor. La squadra torinese è quarta (a sei lunghezze) a braccetto con l'Atletico Torino.

Ovadese, è partita la fuga buona? Dopo la vittoria col PSG tre squadre nettamente avanti alle altre

"Siamo un bel gruppo in crescita. Siamo consapevoli delle nostre possibilità. Vogliamo proseguire nella nostra corsa". Loris Costa è uno dei segreti del bell'avvio del gruppo. Al terzo anno a Ovada (ma nel primo il campionato durò solo poche giornate a causa del Covid), il suo apporto di aggressività e esperienza sulla fascia sinistra. Emblematici l'azione del gol del vantaggio sul Felizzano e l'inserimento che domenica scorsa ha portato al rigore decisivo. "Sono cose che proviamo in allenamento - racconta il giocatore che è anche capitano - Quando riescono in partita è sempre molto soddisfacente".

Chi invita alla prudenza è sempre mister Luca Carosio. "E' ancora molto presto", avverte. Ed effettivamente il campo del Geirino è stato per ora una delle insidie maggiori. Le due sconfitte (contro Asca e Valenzana) sono arrivare tra le mura amiche. La media gol segnati è sensibilmente inferiore. Può essere un caso legato al valore delle due avversarie. Ma anche il segnale che il tipo di calcio proposto dalla squadra si adatta meglio a dimensioni meno ampie.