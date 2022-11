Marilli e Ravetti: "I più fragili non interessano al centrodestra"

“La Giunta Cirio ha respinto l’emendamento con il quale il Partito Democratico chiedeva di stanziare 2 milioni di euro per istituire un fondo per la morosità incolpevole dei cittadini alle prese con il caro riscaldamento":così' il segretario provinciale del Pd, Otello Marilli, e il consigliere regionale Domenico Ravetti vanno all'attacco della maggioranza di centrodestra che guida la Regione Piemonte.

"Molte famiglie - proseguono - quest’anno non saranno in grado di provvedere al pagamento delle bollette e resteranno al freddo, ma questa Giunta su 44 milioni di euro di variazione che, con l’avanzo del Consiglio regionale, sono diventati 55 milioni, non ha voluto stanziare 2 milioni di euro per soccorrere le fasce più vulnerabili della popolazione, non ha pensato a chi non ce la fa. Questa è una variazione di Bilancio che non parla ai piemontesi, ma che è molto lontana dai bisogni della società”.

Non solo: secondo gli esponenti 'dem', "è utile specificare che sono a disposizione quasi 10 milioni di euro derivati dall’avanzo del Consiglio regionale: serviranno in parte per gli accordi di programma (3.200.000 euro), ma una quota rilevante di 6.600.000 euro verrà dispersa in tanti micro-interventi come se fossimo in un piccolo Consiglio comunale a stanziare fondi per bagni nelle pro loco o realizzazioni di parcheggi. Soldi che tra l'altro derivano da risparmi dell'intero Consiglio Regionale

quindi anche da ogni gruppo consiliare (maggioranza e opposizioni)".

"Se non è urgente la questione del caro bollette - concludono Marilli e Ravetti - se non è urgente aiutare i piemontesi in crisi, se non è urgente intervenire su questioni che riguardano imprese e famiglie allora Cirio e la sua maggioranza devono ammettere il loro fallimento. Insomma, il centrodestra deve ammettere di vivere fuori dalla realtà".