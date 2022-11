Piazza Castello, luci accese anche di giorno

OVADA - Luci accese in piazza Castello. Un disservizio che potrebbe essere minimo se non che siamo in una fase in cui risparmiare sull'energia elettrica è particolarmente importante. Anche perchè il disservizio nell'ultimo periodo si è riproposto più volte. Le luci sono accese in tutta la piazza, nel primo tratto di via Gramsci e nel parcheggio dietro la ex fermata del tram di piazza Castello. Molti automobilisti in transito nell'area hanno notato i lampioni (di diverse epoche) accesi e l'hanno segnalato.