Vino e Tartufi, rampa di lancio per un'edizione ricchissima

OVADA - Tre punti dedicati alla vendita dei tartufi: la Loggia di San Sebastiano che ritorna, l'area accanto alla sede dell'Enoteca Regionale, la novità di piazza Cereseto. Trenta produttori di vino distribuiti nei punti più suggestivi del territorio. Altrettanti rappresentanti del mondo agricolo il frutto del loro lavoro in via Torino. E poi punti degustazioni tra piazza Garibaldi e piazza San Domenico, l'area ligure in piazza Assunta. Sono solo alcune delle proposte del programma di "Vi. Ta. - Vino e Tartufi", la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Ovada con la forte regia dell'Enoteca Regionale e la collaborazione dell'Atl Alexala. L'appuntamento è per domenica 20 novembre con un anteprima il 13 novembre.

Vino a Tartufi, a spasso tra le bellezze della città Bilancio positivo per la manifestazione di ieri che ha portato molti visitatori tra enogastronomia, cultura e bellezza

Programma ricco

"Non dovrà essere solo una festa - spiega Marco Lanza, assessore al Commercio del Comune di Ovada - ma una giornata in cui ribadire l'identità ovadese e l'ambizione del territorio ad essere un punto di ritrovo importante per chi cerca prodotti genuini e autenticità". "Abbiamo lavorato - chiarisce Lina Turco, da qualche mese presidente dell'Enoteca Regionale - per allestire un programma ricco e vario". A quanto già elencato si aggiungeranno, davanti al Comune, il container della Regione che come l'anno scorso sarà utilizzato per degustazioni e percorsi dedicati al vino, lo spazio dedicato ai prodotti tipici della vicina Liguria in piazza Assunta, tra pesto, corzetti realizzati al momento, olio.

Cultura e gusto

Domenica 13 novembre, dalle 17.30, arriverà in Enoteca lo scrittore e conduttore televisivo Bruno Gambarotta. L'occasione sarà la presentazione di un racconto dedicato al Dolcetto elaborato con la scrittrice Cinzia Montagna. Nel corso del pomeriggio riceverà il riconoscimento di "Ambasciatore del Dolcetto" Gabriele Lanza, atleta della nazionale azzurra di hockey paralimpico alle recenti Olimpiadi di Tokio. L'occasione è la "Giornata mondiale dedicata all'Enoturismo".