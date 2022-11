Ovadese, la trasferta con la PSG per ripartire

OVADA - Prova a ripartire l'Ovadese a otto giorni dalla sconfitta interna contro la Valenzana. La squadra di Carosio scende sul campo della PSG per proseguire il percorso netto ottenuto finora nelle gara in trasferta. Tre vittorie contro Pozzomaina, San Giacomo Chieri e Junior Pontestura. Di fronte un'avversaria che nelle ultime due gare interne ha rifilato sette reti proprio San Giacomo Chieri e Junior Pontestura, già affrontate anche da Gaione e compagni. Sullo sfondo la gara di domenica scorsa, una sconfitta che non ha troppo intaccato le sicurezze dell'ex capolista ora al terzo posto perchè sopravanzata anche dalla Pastorfrigor. "Siamo impegnati - chiarisce lo stesso Carosio - in un percorso di crescita. Contro la Valenzana è mancata un po' di personalità ma la gara non è stata negativa. Ho sempre detto che se vogliamo stare davanti il lavoro è la prima cosa". Per la formazione da verificare la disponibilità di Lombardo, uscito domenica scorsa per un problema muscolare. In caso contrario pronto Manno, retrocesso in difesa. Per il resto le scelte sono oramai abbastanza consolidate.