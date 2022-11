Ovadese, il rigore di Rignanese vale la vittoria

OVADA - L'Ovadese torna alla vittoria contro la PSG. Il successo vale l'aggancio alla Valenzana per la formazione di Carosio che ora tallona la nuova capolista Pastorfrigor a distanza di un punto. Tre le novità in casa Ovadese dopo la sconfitta di otto giorni fa contro la Valenzana. In difesa c'è Manno per Lombardo che non ha recuperato il problema al quadricipite della gamba. In mezzo, con i soliti Bangoura e Bosic prima da titolare per Cannonero. In avanti con i confermatissimi Rignanese e Merialdo, c'è Mazzotta.

Tutto il calcio della provincia in tempo reale Segui i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche



Molto aggressivo l'inizio della squadra di casa. Al 12' il primo sussulto con un bel destro di Rignanese alto di poco sulla traversa di Salvalaggio. La risposta della squadra di casa è nella traiettoria che provoca un brivido lungo la schiena di Gaione, il portiere ovadese riesce a sventare. Al 23' il vantaggio ovadese. La solita discesa sulla sinistra di Costa produce un cross sul palo opposto per Merialdo, l'attaccante serve Rignanese atterrato dopo un buon controllo. Proprio il centravanti trasforma l'inevitabile rigore.

Tutto il calcio della provincia in tempo reale Segui i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche

Il vantaggio fa bene all'Ovadese che in due occasioni crea il presupposto per il raddoppio. Gli inserimenti successivi di Costa, sempre pericoloso sulla sinistra e Bosic sul centro destra vengono però fermati subito prima del tiro.

La ripresa ha più o meno lo stesso copione. All'11' rete annullata Rignanese per fuorigioco. L'Ovaese rimane più pericolosa ma non trova la rete del raddoppio. Ci prova Rignanese con una bella conclusione alta di poco, una successiva mischia conseguente a calcio d'angolo è sventata dalla difesa torinese. Nel finale l'Ovadese soffre, specie dopo l'espulsione (al 37') di Leone, contrasto falloso da ultimo uomo su un avversario. Carosio corre ai ripari rinunciando a Mazzotta per inserire Visentin, cambio naturale dell'esterno difensivo. I quattro minuti di recupero trascorrono

FORMAZIONI – PSG: Salvalaggio, Cercel, Mautone, Rosa, Vordoc, David, Bostan, Maineri, Barbera, Grieco, Govoni. All.: Calamita.

OVADESE: Gaione, Leone, Costa, Manno, Bianchi, Bangoura, Merialdo, Bosic, Rignanese, Cannonero, Mazzotta. All.: Carosio.