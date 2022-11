Banche in ritirata: nei paesi filiali chiuse e stop ai bancomat

CARROSIO — Niente più bancomat a Carrosio. La banca Bper ha annunciato l’intenzione di disattivare l’Atm posizionato nell’androne del municipio, nell’ambito di una «riorganizzazione dei servizi» conseguente all’acquisizione del gruppo Carige lo scorso 3 giugno, passaggio che per i clienti diventerà operativo dal prossimo 28 novembre. In realtà, più che di riorganizzazione, sarebbe meglio parlare di ritirata: da tempo infatti tutti gli istituti di credito stanno abbandonando i territori ritenuti non abbastanza redditizi.

Probabilmente dunque anche a Carrosio il numero delle operazioni registrate al bancomat è stato considerato «non remunerativo», come accaduto a Rocca Grimalda pochi giorni prima. Una storia del tutto simile a quella già vissuta in altre realtà del territorio che in passato si sono viste privare di un servizio essenziale.

Il sindaco Corrado Guglielmini si è già rivolto all’Uncem, l’unione degli enti montani, e all’Anci, l’associazione dei Comuni, che a loro volta si sono attivati con la Consob, la Banca d’Italia, l’Abi e il ministero dell’Economia contro la decisione di Bper di chiudere 140 sportelli nelle aree montane e rurali. Soprattutto, l’amministrazione comunale ha invitato i correntisti del paese a scrivere alla direzione della banca per presentare le proprie rimostranze.

Bper a maggio di quest’anno ha chiuso anche la filiale di Rocchetta Ligure, mentre ad aprile del 2021 era toccato a Bosio perdere lo sportello di Bpm. Le filiali Carige di Carrosio e Voltaggio avevano già chiuso in passato, lasciando sul territorio solo due bancomat (a breve solo più uno).

In val Lemme i servizi bancari sono rimasti in pratica solo a Gavi. Anche in val Borbera non va molto meglio, con sportelli aperti a Vignole, Borghetto e Cabella Ligure. In compenso regge il servizio postale, con uffici diffusi un po’ ovunque (anche se spesso con apertura a giorni alterni).