Rebora Festival, la rassegna si chiude con Beethoven

Un inno di unione e fratellanza per l’ultimo appuntamento. Si conclude l’edizione 2022 del Rebora Festival con il capolavoro di Ludwig van Beethoven. Martedì 1° novembre, al teatro Comunale “Dino Crocco”, saranno i musicisti Umberto Ruboni e Eun Mi Park, entrambi pianisti, che proporranno la sinfonia numero 9, nelle monumentale versione di Franz Liszt. «Sarà un grande concerto - chiarisce Andrea Oddone, direttore artistico della manifestazione - non solo dal punto di vista musicale ma anche scenico. Avremo due pianoforti sul palco suonati da pianisti d'eccellenza».



Forza e interpretazione

Ruboni è il primo musicista italiano a far parte dell'accademia pianistica svedese per eccellenza guidata da Julia Mustonen-Dahlkvist. «Dovremo respirare insieme sul palco e amalgamare due strumenti solisti - racconta il musicista - La trascrizione di Liszt è estremamente accurata e fedele alla composizione originale». Il connubio con Eun Mi Park, pianista di origine coreana è consolidato; i due artisti sono anche compagni nella vita. La trascrizione per due pianoforti del compositore si svolge su due piani, scenico e musicale, in un grande intento che era quello di portare la musica dei grandi anche nei centri più piccoli non essendo facile spostare un'intera orchestra dalle grandi città. «Quando si suona la nona - prosegue Ruboni - devi affrontare una doppia sfida che comprende il lato emotivo ma anche quello fisico: devi suonare con tutto il corpo, il movimento parte dalle viscere per arrivare al dito che preme sul tasto in maniera decisa e vibrante dandogli il giusto impeto».

Lo spettacolo inizierà alle 21.00. I biglietti, al costo di 10 euro, sono disponibili allo Iat di via Cairoli o sul circuito di Mailticket.