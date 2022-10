Promozione, sorpasso al comando. Tutti i finali di giornata

Riviviamo insieme la domenica di campionato passando in rassegna, come sempre, tutte le varie categorie.

In serie D il Casale perde 1-0 a Sestri Levante, in casa della capolista. Solo un pareggio per il Derthona, che manca l'appuntamento con la seconda vittoria consecutiva: a Pinerolo finisce infatti 0-0.

Eccellenza: domenica amara per Acqui e Luese Cristo, entrambe sconfitte di misura. I bianchi perdono 1-0 a Moretta, la formazione di Roberto Adamo si arrende con identico punteggio al cospetto del Vanchiglia.

In Promozione si materializza il sorpasso in testa alla classifica, perché la Vale Mado vince 1-0 a Ovada (rete di Akuah in chiusura di primo tempo) e supera al comando proprio la compagine di Carosio. Tiene il passo la PastorStay, capace di espugnare il terreno dell'Asca, sconfitta pesantissima per il Felizzano. Contro il Psg era una specie di spareggio, ma a fare festa sono i torinesi. Buona la prima per Luca Lolaico sulla panchina della Novese, incredibile rimonta del Castellazzo a Chieri, la Junior Pontestura batte 5-2 Trofarello, 3-3 tra Arquatese e Gaviese.

Capitolo Prima Categoria: clamorosa battuta d'arresto della Fulvius, battuta 3-2 dalla Nuova Astigiana dopo essere stata in vantaggio 2-0; cade il Monferrato, 1-0 a Sale, ma perde pure il Canelli, che manca il sorpasso. Cassano dilaga a Costigliole, colpaccio del Tassarolo a Serravalle.

In Seconda Categoria niente da fare per l'Europa Bevingros, battuta 3-0 a domicilio nel big match contro Moncalvo, mentre la Viguzzolese cala il pokerissimo in casa del Castelpiovera. Successo larghissimo pure per la Vignolese, che chiude il set ai danni del Quargnento.

Infine la Terza Categoria, dove spicca il secco 3-0 rifilato dalla Pozzolese a Fortuna Melior. Successi pesanti per Boys Calcio, a Bistagno, e per Junior Asca, a Novi contro la Tiger.