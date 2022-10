Ovadese, scontro al vertice con la corazzata Valenzana

OVADA - C'è grande attesa per il primo verso scontro diretto della stagione. L'Ovadese riceve al Geirino, inizio alle 14.30, la Valenzana Mado, da tutti gli osservatori indicata come la principale candidata alla vittoria finale nel girone D della Promozione 2022-23. La squadra arriva all'appuntamento con la spinta delle sei vittorie ottenute nelle sette gare di campionato disputate finora. "Per me si tratta di una gara come un'altra - afferma Luca Carosio, allenatore della squadra di casa - Se le dessi un valore decisivo non sarei un uomo di sport".

Domenica scorsa è arrivata la vittoria tutto sommato agevole contro il Felizzano. Nelle ultime due sfide sono arrivati sei gol. Ma con la formazione di Pellegrini, zeppa di veterani di categorie superiore, l'asticella si alzerà molto. L'Ovadese ci arriva con la solidità conferita dalle scelte delle ultime settimane. "Tutti - prosegue Carosio - stanno acquisendo consapevolezza. Questo è il motivo della crescita. Però siamo solo all'inizio del nostro percorso".