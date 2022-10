Fiera e mercatino per il week end allungato

OVADA - Un fine settimana allungato quello che inizia oggi con la fiera di San Simone, il primo dei due appuntamenti fieristici previsti in città nel periodo autunno - inverno. Per due giorni le bancarelle saranno posizionate nella corona del centro storico, tra piazza XX Settembre, via Torino, piazza Martiri della Benedicta e vie limitrofe. Una tradizione per il periodo antecedenti al giorno dei santi. Abiti, scarpe, accessori per la casa e idee regalo le principali proposte. Ma tutto questo non si esaurisce domenica. Martedì 1 novembre torna il "Mercatino dell'Antiquariato" organizzato dalla Pro Loco.