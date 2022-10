Ovadese, numeri di un primato che fa sognare

OVADA - Incontentabile Luca Carosio. Il mister della capolista elenca gli aspetti che non gli sono piaciuti della vittoria 3-1 contro il Felizzano. E dire che la sua squadra la sfida l'avrebbe chiusa dopo poco più di mezz'ora. "Le partite durano 90 minuti - ha spiegato al termine - non trenta. Dobbiamo gestire meglio le situazioni. Ed invece ci siamo innervositi". Un'analisi impietosa al termine del sesto successo nelle prime sette gare. Un ruolino di marcia che nemmeno l'ottimista più inguaribile avrebbe potuto immaginare.

La squadra per la prima volta ha segnato tre reti al Geirino dove erano arrivate le difficoltà maggiori. Ancora a segno Merialdo e Rignanese sempre in alto nella classifica marcatori del girone D. "Stiamo crescendo in consapevolezza - prosegue Carosio - chiaramente la prima rete dopo due minuti ci ha aiutato. L'abbiamo preparata bene. Non volevamo dare occasioni ad Anibri e nel primo tempo siamo stati perfetti. Nel secondo ci siamo abbassati ma non abbiamo rischiato troppo".

Ora ci sono sette giorni per preparare la sfida più bella. Quella contro la Valenzana, partita per fare la lepre, ed invece attualmente relegata al secondo posto. "Mi aspetto una bella prestazione da parte nostra - chiarisce Carosio - Poi le forze in campo sono quelle che sono. Ma ce la giocheremo, non vediamo l'ora". Le sei vittorie sono arrivate grazie a 13 gol. La sconfitta contro l'Asca è stata l'unico inciampo.