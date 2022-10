Premio Bovone: tre temi per l’edizione 2023

OVADA - Parte la corsa per l’assegnazione del “Premio Bovone” 2023. L’iniziativa, creata da Ada Bruzzo Bovone per ricordare la figura di Luigi Bovone, imprenditore e rotariano, è arrivata alla sua venticinquesima edizione. Come ogni anno il premio coinvolgerà gli studenti delle superiori della città, istituto Barletti, Madri Pie e Casa di Carità “Arti e Mestieri”.

«Parliamo - precisa Piero Paolo Mongiardini, attuale presidente del Rotary Club Ovada - di una vera eccellenza e di un punto di riferimento nel panorama culturale della città». All’iniziativa collabora il Rotaract Club presieduto da Viola Petrasso. «Quest’anno - proseguono i due dirigenti - gli studenti hanno la possibilità di approfondire temi fortemente attuali e particolarmente vicini agli interessi delle “Nuove Generazioni”: cambiamenti climatici e abitudini da cambiare, diversità tra ricchezza e ostacoli, territorio, opportunità e voglia di farlo ripartire».

Temi attuali

Gli studenti possono partecipare in una delle seguenti modalità: svolgimento di un elaborato scritto, realizzazione di un progetto digitale tramite circa 10 post, contenenti immagini, stories video, da pubblicare su un social media (Facebook o Instragram). È possibile anche creare una pagina Instagram ad hoc per sostenere l’iniziativa proposta o il punto di vista. Il progetto deve essere accompagnato anche da un elaborato scritto (di lunghezza pari a una pagina dattiloscritta circa) che argomenti il progetto.

Sarà possibile anche produrre spot e cortometraggi amatoriali scatto fotografico originale, realizzati con tecnica a piacere. La data fissata per la consegna degli elaborati è la fine di marzo. Spazio poi alla giuria per la valutazione. Solo in seguito sarà programma la cerimonia di premiazione.