Parole e musica per la nuova stagione teatrale

OVADA - La magia di colori e suoni per una serata che racchiude il valore simbolico di una ripartenza in un momento difficile. Si è alzato così il sipario sulla stagione del Teatro Comunale "Dino Crocco" di Ovada. Sul palco sono saliti lo scrittore e sceneggiatore Massimo Carlotto, il gruppo musicale Yo Yo Mundi e il sassofonista Maurizio Camardi per "Partigiani sempre", una rilettura del fenomeno della Resistenza da un punto di vista storico e sociale. E il pubblico ha dimostrato di apprezzare la scelta effettuata per il primo spettacolo da Hiroshima mon Amour, associazione culturale che gestisce la sala dallo scorso anno, e fondazione Piemonte dal Vivo che ha collaborato alla stesura dei tredici appuntamenti della stagione. Prossimo spettacolo il 2 novembre con Edificio 3, Storia di un intento assurdo, scritto e diretto da Claudio Tolcachir che racconta la complessità delle relazioni interpersonali tra amori, tradimenti, equivoci, desideri, ambizioni, frustrazioni con un cast di attori eccellenti. (Credits: Ivano A. Antonazzo)