Ovadese, la quinta vittoria è un segnale al campionato

OVADA - Prima vittoria con tre gol, quindici punti su diciotto. Quarta rete “pesante” per Rignanese, prima doppietta per Merialdo, alla seconda gara consecutiva a segno. Sono i numeri dell'Ovadese capolista dopo la sfida vinta contro la Junior Pontestura. Un orgoglio per tutti i giocatori, un ulteriore segnale incoraggiante in quest'avvio di campionato. Lo sa bene mister Luca Carosio che è soddisfatto ma vuole anche mantenere alta la tensione. “Abbiamo fatto una bella gara – ha commentato al termine della sfida – Abbiamo voluto fortemente questa vittoria. Ma è necessario rimanere sul pezzo perchè con un atteggiamento diverso le difficoltà possono essere dietro l'angolo”.

Piedi per terra

Altro segnale nella giusta direzione: la reazione dopo la rete subita. “Non ho nemmeno capito come sia arrivato quel gol – prosegue l'allenatore al suo primo anno sulla panchina ovadese – Ma evidentemente uno dobbiamo prenderlo per forza. Nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni. Nel secondo siamo stati più concreti”. Percorso netto lontano dalle mura amiche. “Sicuramente troviamo campi diversi, recuperiamo venti metri. Questo ci aiuta ad essere più efficaci”. Domenica arriva al Geirino il Felizzano di mister Stefano Raimondi. Poi ci sarà la Valenzana. “Una gara alla volta”, frena Carosio.