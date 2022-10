Tre incontri per aiutare mamme e bimbi in difficoltà

OVADA - Due momenti di approfondimento sul tema dell’affido, un pranzo domenicale organizzato dai volontari del gruppo Calasanzio di Ovada. Si chiama “Facciamo posto” il progetto che si svilupperà in città tra il 19 e il 26 ottobre allo Splendor, il 6 novembre nei locali degli Scolopi. A sviluppare l’iniziativa è Gefyra, associazione toscana attiva da tempo sul campo, in collaborazione con il Consorzio Servizi Sociali che, attivo sul tema, in un binario parallelo ha da poco avviato il Centro delle Famiglie all’interno degli spazi delle Aie.

Famiglia alternativa

Mercoledì 19 ottobre, dalle 18.00, presso il teatro Splendor di via Buffa si terrà “Una famiglia per una famiglia” per conoscere meglio i progetti di affiancamento e sostegno famigliare e l'affido diurno. Il 26 ottobre, sempre allo Splendor alle 18.00, sarà approfondito invece il tema dell’affidamento residenziale in “Mi presti una famiglia? La mia è un po’ in difficoltà”. Interverranno in qualità di relatrici la dottoressa Valentina Perfumo, assistente sociale del Consorzio Servizi Sociali, la dottoressa Manuela Merlatti assieme alla psicologa Nina Grassini (Equipe Affido Genova), le educatrici professionali Marta Merlone e Elisa Semino.

Il titolo del pranzo è il più classico: “Aggiungi un posto a tavola”. L’appuntamento è alle 12.00 nei salone intitolato a Grazie Deprimi. Il ricavato sarà utilizzato per il sostegno dei bambini nelle missioni in Africa. Si tratterà di un’altra occasione per parlare di famiglie e accoglienza con spazio dedicato al confronto. Prenotazione obbligatoria entro il 30 ottobre (cell.: 339.8108.879).