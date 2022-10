Soms: serata con Bocca, Massignan e gli eroi del ciclismo locale

OVADA - Da Fausto Coppi a Costante Girardengo, passando per Giovanni Meazzo e per la “storica” maglia nera Luigi Malabrocca. Sono (soprattutto) gli aneddoti, i racconti e le gesta compiute, nel corso del tempo, dagli atleti del Basso Piemonte a caratterizzare “La terra dei Campionissimi – Storie e personaggi del ciclismo alessandrino”, l’ultima fatica letteraria di Franco Bocca.

Dopo Montemagno è prevista una presentazione del volume anche in città. L’appuntamento è per venerdì 21 ottobre, a partire dalle ore 21.00, presso il salone della Soms di via Piave. Per l'occasione verrà anche allestita una mostra fotografica con le immagini più significative della storia del ciclismo locale. Oltre all’autore, nel corso della serata (organizzata dagli Amici del Borgo e moderata da Stellio Sciutto), è previsto l’intervento di Imerio Massignan, il campione di ciclismo noto (anche) come “L’angelo del Gavia”.

Nel libro, pubblicato dalla casa editrice torinese “Hever”, il giornalista de La Stampa ripercorre e celebra le figure dei principali interpreti (locali) del pedale. «Oltre ai big, di cui si è già scritto tantissimo – sottolinea Bocca –, è altrettanto vero che rischiavano di finire nel dimenticatoio i numerosi altri corridori di primo piano espressi da questo formidabile territorio negli anni d’oro del pedale».