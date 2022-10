L'Ovadese in campo sospinta dal primato

OVADA - Scende in campo da capolista l'Ovadese impegnata oggi sul campo della Junior Calcio Pontestura. La squadra di Carosio arriva all'appuntamento con la spinta delle quattro vittorie nelle prime cinque partite, in particolare la bella rimonta di domenica scorsa per i tre punti conquistati contro la Beppe Viola Calcio. "Sappiamo - ha commentato l'allenatore in settimana - che non abbiamo fatto niente. Ma questo gruppo sta crescendo, tutti sono utili ed ho divere alternative". L'avversaria è reduce dalla sconfitta contro il Felizzano di Stefano Raimondi.

SCELTE E ROTAZIONI

Domenica scorsa la squadra è scesa in campo con l'assetto varato contro il San Giacomo Chieri: chiavi del centrocampo a Bangoura, con Bosic e Massari a fare quantità. L'attacco disegnato con Merialdo e Barbato accanto all'implacabile Rignanese. Un momentaneo accantonamento per Coletti e Mutti, poi inserito nel secondo tempo. Nella ripresa si è rivisto anche Manno, l'altro grande escluso, ma nel ruolo di centrale difensivo accanto a Lombardo. "Ho tanti giocatori - prosegue Carosio - che possono darmi qualcosa. Il mio compito è quello di tenerli sulla corda e metterli nelle condizioni di essere pronti".