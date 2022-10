Giordano lancia la Gaviese. Tutti i finali di giornata

Conferme importanti, ma anche sorprese difficili da pronosticare alla vigilia. Riviviamo la domenica di calcio dilettantistico, passando come sempre in rassegna le varie categorie.

In serie D, debutto amaro per Marcello Chezzi sulla panchina del Derthona: a Sanremo i padroni di casa si impongono con un eloquente 5-1 e confermano il momento di difficoltà dei leoni. Clamorosa affermazione del Casale, che per 90 minuti dimentica i problemi extracampo e va a vincere 1-0 a Gozzano. Decide una rete di Intinacelli alla mezzora della ripresa.

Eccellenza: eloquente la prova di forza dell'Acqui, capace di espugnare 2-1 Dronero grazie a una doppietta di Mattia Piana. La Luese Cristo pareggia invece a Saluzzo, con Russo che realizza il punto dell'1-1 e con Bodrito che para un rigore nelle battute finali.

In Promozione, l'Ovadese vince 3-1 sul terreno della Junior Pontestura e conferma il primato. Apre Rignanese, i locali trovano il pari, ma poi ci pensa Merialdo - doppietta - a lanciare a quota 15 la compagine di Luca Carosio. Colpo grosso della Gaviese, che grazie a un colpo di testa di Giordano regola 1-0 la Novese, mentre la Vale Mado espugna 3-0 Felizzano grazie a Celeste, Rodriguez e Akuah. All'Asca non basta un rigore di Massaro per sbrigare la pratica Atletico Torino, perché gli avversari pareggiano al minuto 98; acuto della PastorStay in casa dell'Arquatese (gol di Micillo e Mullici), 0-0 del Castellazzo a Torino col Pozzomaina.

In Prima Categoria, il Monferrato vince a Spinetta e rimane capolista a punteggio pieno, lanciando un ulteriore segnale. Pareggiano Capriatese, 1-1 a Cassano, e Fulvius, 0-0 contro lo Spartak San Damiano. A valanga l'Aurora Canottieri, con Morrone scatenato al cospetto del Costigliole, niente da fare per il Tassarolo, battuto di misura a Canelli.

In Seconda Categoria, termina 2-2 lo scontro al vertice tra Fortitudo Occimiano e Vignolese. Solero e Castelnuovo vincono 3-2 fuori casa, rispettivamente con Casalnoceto e Calliano, mentre l'Europa Bevingros conferma la crescita e regola con un classico 2-0 il Villaromagnano.

Infine la Terza Categoria, dove spicca la larga affermazione (5-0 a Bistagno) del Valmadonna San Michele. Bene Boys Calcio, che non lascia scampo a Merella, bene anche il Cabella Alta Val Borbera, opposto al Lerma, e la Pozzolese, che batte 1-0 l'Aurora.