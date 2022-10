Tagliolo: weekend di festa con la Giostra del Gusto

TAGLIOLO MONFERRATO - Cresce l’attesa in vista del ritorno de “La giostra del gusto”, l’iniziativa enogastronomica e culturale che, anche quest’anno, andrà ad animare le strade medievali del borgo e del castello di Tagliolo Monferrato. L’appuntamento è per questo fine settimana (anche in caso di maltempo, ndr), con tante iniziative collaterali che arricchiranno ulteriormente un programma già ricco e variegato.

La quarta edizione della festa delle confraternite gastronomiche si aprirà ufficialmente sabato 15 ottobre con una tavola rotonda (“Il mito delle origini – La cucina italiana tra storia, tradizioni e leggende”) organizzata all’interno del salone delle armi.

Confraternite, Fai e castagnata

A seguire, a partire dalle ore 17.30 e per tutta la giornata (dalle ore 10.00 alle 18.00) di domani, domenica 16 ottobre, resteranno aperti gli stand enogastronomici delle Confraternite. Utilizzando i gustini (la moneta ufficiale della manifestazione) sarà possibile degustare alcuni piatti prelibati della tradizione locale, come le trofiette al pesto, il risotto con salame di Varzi, l’asado, la salsiccia al Dolcetto, la cima e il risotto al gorgonzola. In totale, all'interno del centro storico del paese, saranno presenti tredici associazioni.

Alle ore 17.00 del sabato, inoltre, andrà in scena (presso l’Oratorio di San Nicolò) “La Piccina Commedia” di e con Walter Salin, mentre nella giornata di domenica sarà la volta del recital musicale di Marcello Crocco e Roberto Margaritella. Per tutto il fine settimana sarà possibile visitare il Castello nell'ambito delle Giornate FAI d'Autunno, con la manifestazione che si concluderà ufficialmente con la castagnata di domenica pomeriggio.