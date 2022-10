Fai: sette proposte ovadesi per le Giornate d'Autunno

OVADA - Palazzo Spinola, la chiesa (adiacente) di San Domenico e il Castello di Tagliolo Monferrato. E poi, ancora, San Pancrazio a Silvano d'Orba, il centro storico di Lerma e il percorso tutto mornesino sulle orme di Santa Maria Mazzarello. È in programma nel fine settimana l'appuntamento con le Giornate Fai d'Autunno promosse, sul territorio, dalle sezioni locali del Fondo Ambiente Italiano.

Come già anticipato nei giorni scorsi per l'occasione la delegazione ovadese dell'associazione proporrà l'apertura di due siti storici della città. E se, da un lato, la chiesa (realizzata nel 1841) è già – più o meno – nota ai cittadini, dall’altro verrà offerta a tutti la possibilità di andare alla scoperta degli interni, delle cantine, degli esterni e delle scuderie del palazzo di proprietà degli Scolopi. In fase di prenotazione (da effettuare sul sito del Fondo Ambiente Italiano) sarà possibile indicare anche il “tour” prescelto fra quelli disponibili (alle ore 15.00, 16.00 e 17.30 del sabato oppure alle 11.00, 15.00, 16.30 o 17.30 della domenica). Per ciascuna visita guidata sono disponibili circa venti posti.

Visite ad ogni ora

Stesse modalità e medesima organizzazione (a cura del Gruppo Fai di Ovada) anche a Tagliolo dove, per l’occasione, sarà possibile accedere al giardino privato del maniero e visitare il suo giardino segreto, la Bigattiera dove vengono ospitati i banchetti nuziali, la sala d'armi con esposta la Divina Commedia illustrata dal pittore genovese Amos Nattini, e infine la cantina con le antiche botti di rovere dove ancora oggi riposano i migliori vini rossi ottenuti da uve Dolcetto. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione sul sito del Fondo Ambiente Italiano, con le escursioni che, in entrambi i giorni, si terranno (all’incirca) ogni ora (fra le 10.00 e le 17.00).

Sempre a livello locale, dalle la Delegazione di Novi Ligure propone le visite al castello di Pasturana e alla Tenuta La Marchesa. Il Gruppo dei sette castelli agisce in tre comuni: a Lerma per nucleo storico ‘De Drenta’, a Mornese con la casa natale di Maria Domenica Mazzarello e il museo missionario (Per gli iscritti al Fai anche il nucleo medievale dei Benefizi), a Silvano d’Orba il Santuario di San Pancrazio e la passeggiata tra natura e monumenti.