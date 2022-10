Gambero Rosso: "Tre Bicchieri" all’Ovada Convivio 2020 di Gaggino

OVADA - Arriva dal Gambero Rosso un prestigioso riconoscimento per la Tenuta Gaggino di Ovada. Il vino ‘Ovada Convivio 2020’, infatti, è stato premiato con i Tre Bicchieri 2023 dalla più autorevole guida ("Vini d'Italia") del settore dell’enologia italiana, che giunge quest'anno alla sua 35sima edizione.

Il prestigioso riconoscimento è assegnato ai migliori vini di ciascuna regione di Italia, secondo parametri valutati da una commissione tecnica. «L’ampelografia piemontese è ricca e nuove opportunità si creano per territori e vitigni meno famosi e diffusi per ritagliarsi spazi su mercati rimasti per tanto tempo irraggiungibili» spiegano da Il Gambero Rosso. Ciascun vino, fra quelli selezionati, viene valutato su un punteggio che varia da un minimo di un bicchiere ad un massimo di tre bicchieri.

Un'etichetta apprezzata anche negli States

«L’annata 2020 è stata molto favorevole, unita alle nostre tecniche di produzione e affinamento sempre più avanzate - spiega Gabriele Gaggino, presidente di Zona Cia Ovada -. Con una gradazione alcolica di 13,5%, è un prodotto molto morbido e asciutto, che si accompagna molto bene con primi di pasta e carni anche bianche. Al palato si avvertono frutti di bosco, viola e un finale di mandorla. In confronto al solito rosso rubino, l’Ovada Convivio 2020 presenta un colore granaceo, rosso intenso, dovuto al cambiamento climatico che rende le vendemmie sempre più calde. Questo vino lo si trova nel sistema della ristorazione italiana ma lo esporto anche negli Stati Uniti, in Germania, in Svizzera e in Olanda».

«Tenuta Gaggino è una azienda che esprime al meglio il territorio, che lavora con impegno e grande conoscenza della vitivinicoltura - aggiunge il direttore provinciale Cia Paolo Viarenghi -. Le congratulazioni da parte di Cia per questo rinnovato successo!».