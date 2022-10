Ovadese: primato provvisorio all'ombra dei gol di Rignanese

OVADA - Una bella dimostrazione di volontà, progressi tecnici evidenti. La coppia Rignanese - Merialdo a spazzare via le nubi (non solo autunnali) determinate dall'iniziale svantaggio. L'Ovadese si gode un ruolino di marcia che in Promozione non si vedeva da tempo immemore. Sta pagando la via intrapresa da mister Luca Carosio che, senza troppi compromessi, fa scelte non banali, specie in considerazione dei presupposti di inizio stagione. E così per la seconda volta si sono accomodati in panchina il veterano Andrea Manno, poi inserito nella ripresa nel ruolo di centrale difensivo, e Alessandro Mutti a sua volta buttato nella mischia nella seconda parte. "Sto cercando - a chiarito l'allenatore al termine della gara - di tenere tutti sulla corda. Ho tanti giocatori che possono dire la loro. Vogliamo che rimangano tutti sul pezzo. Ma oggi ho avuto le risposte che mi aspettavo". Il premio è il primato provvisorio di cui però l'allenatore non vuol sentir parlare.

Ritmo e tecnica

La squadra ha cambiato passo, una volta passata in svantaggio. Merito di Bosic e della sua capacità di dare corsa. Ma anche del modo in cui l'organico si è spinto in avanti, mantenendo le giuste distanze. "Giocare al Geirino - prosegue Carosio - Non è facile, servono tante energie. Magari non siamo molto efficaci dal punto di vista del giro palla. Ma mi è piaciuta la reazione, abbiamo avuto tante occasioni e subito pochissimo. Sono contento, soprattutto perchè in questo gruppo tutti stanno dando una mano. Anche chi entra in campo dopo".

Contro la Junior Pontestura l'occasione di rimpinguare una classifica per ora molto positiva. Con la sensazione che "l'incidente" della gara con l'Asca sia oramai alle spalle. Decisiva una gran bella rete siglata da Rignanese. L'attaccante ha raccolto il bel cross di Visentin dalla destra, ha girato la palla sotto la traversa, fuori della portata di Borio inutilmente proteso per la deviazione. Per l'ex Pietra Ligure la terza firma in cinque gare, tutte decisive.