Legambiente, manifestazione per riaprire l'Ovada - Alessandria

OVADA - La tratta fu chiusa al traffico passeggeri sul traffico su ferro. Inutili gli appelli lanciati da pendolari e rappresentanti degli enti locali alla Giunta all'epoca presieduta da Roberto Cota. I tentativi di riaprirla non hanno mai di fatto raggiunto una forma più concreta. Si parla dell'Ovada - Alessandria per la quale si muove Legambiente. L'organizzazione ambientalista sarà infatti protagonista di una manifestazione domani, sabato 8 ottobre dalle 9.30, davanti alla stazione di Predosa. A seguire, presso la Saoms di Capriata d'Orba l'assemblea dei circoli del Piemonte. "Peccato - sottolineano gli attivisti - che i partecipanti debbano arrivare con mezzi propri". Sabato e domenica non ci sono nemmeno i collegamenti assicurati nei giorni feriali dai bus sostitutivi.

Incertezza di lungo corso

Ovada - Alessandria già inserita lo scorso anno tra le linee oggetto di "Futuro sospeso", la campagna portata avanti da Legambiente in Piemonte per vedere la riapertura delle tratte dismesse. Nel caso dell'Ovada - Alessandria, stante l'utilizzo per il trasporto delle merci dal porto di Genova all'entroterra alessandrino, sarebbero pochi i lavori da effettuare per un adeguamento alle norme in vigore.

"La domenica e i festivi non c’è collegamento e al sabato il servizio termina alle 15.30 - sottolinea Legambiente - lasciando Ovada e tutto l’ovadese isolati dal resto della Regione sino al lunedì mattina. Prima della sospensione chi viaggiava in treno impiegava 39 minuti per muoversi tra Alessandria e Ovada. Oggi, con i bus, il tempo si è allungato a 50 minuti".