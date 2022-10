Terremoto in Liguria, trema anche il basso Alessandrino

DAVAGNA (GENOVA) - È stata distintamente avvertita anche nel basso Alessandrino la scossa di terremoto di magnitudo 3,5 che questa sera alle 23.41 è stata registrata a Davagna, sulle alture genovesi. Secondo i dati dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica, la scossa si è verificata a una profondità di 8 chilometri. Il terremoto è stato avvertito anche in valle Scrivia, ad Arquata e Serravalle, e in tutta la val Lemme, come a Gavi. Segnalazioni anche a Novi Ligure. In ogni caso non si registrano danni.