Ronchetti ad Amag Reti Idriche, Rava a Reti Gas

Ufficialità delle nomine anche nelle aziende interne al Gruppo Amag: l’Assemblea dei soci di Amag Reti Idriche e Amag Reti Gas ha infatti provveduto a indicare i rispettivi amministratori unici, confermando le indicazioni del Cda del Gruppo.

Così, Paolo Ronchetti (foto sotto) è il nuovo Amministratore unico di Amag Reti Idriche ed Emanuele Rava di Amag Reti Gas. Per entrambi un incarico triennale.

“Diamo il benvenuto ai due nuovi amministratori - commenta Claudio Perissinotto, presidente di Amag - che si metteranno immediatamente al lavoro, in stretta sinergia con la proprietà, per realizzare un’importante serie di progetti, finalizzati alla crescita delle due aziende: la gestione dei fondi Pnrr per Reti Idriche che prevede la sostituzione di 40mila contatori in 20 Comuni, tutti con dispositivi per lettura a distanza e l’installazione di oltre 92 rilevatori di pressione sulle tubature, mentre per Reti Gas la sostituzione di 40mila contatori con dispositivi per lettura a distanza. Ci saranno quindi importanti novità per il Gruppo, che potrà ulteriormente svilupparsi con una squadra motivata e determinata”.