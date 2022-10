Villa Gabrieli, il percorso sensoriale è realtà

OVADA - Un bel pomeriggio, tanti partecipanti e colori per l'inaugurazione del percorso sensoriale realizzato all'interno del parco di Villa Gabrieli da parte di Fondazione Cigno e Associazione Vela, le due associazioni che si occupano del polmone verde accanto a via Carducci di proprietà dell'Asl. L'area, pensata per coadiuvare la riabilitazione di pazienti sottoposti a cure temioterapiche e con conseguenze del Covid 19 è stata intitolata alla memoria di Gloria Sansone che con la sua donazione ha posto le basi per il progetto, primo nucleo del giardino terapeutico destinato a nascere in quello spazio. L'occasione la fornita la "Festa di nonni", organizzata proprio da Cigno e Vela.

Alle cerimonia hanno presenziato i genitori di Giorgia per un ricordo commosso al quale si sono uniti il sindaco di Ovada, Paolo Lantero, e don Maurizio Benzi. La Presidente di CIGNO Chiara Bagna e il Presidente di VELA, Enrico Cosmello hanno sottolineato che l'inaugurazione del percorso sensoriale è solo un piccolo iniziale passo che precede l'installazione di altre attrezzature e soprattutto sottintende un importante lavoro che i professionisti svilupperanno nel tempo.