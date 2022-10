Le auto d'epoca accompagnano il mercatino

OVADA - Hanno quel gusto retrò, suscitano negli appassionati tanti ricordi. Sono le auto d'epoca esposte in piazza XX Settembre, la chicca che ha accompagnato una domenica ovadese già arricchita dal Mercatino dell'antiquariato e dalla mostra sulle Confraternite alla Loggia di San Sebastiano. Amici e appassionati, su invito della Pro Loco, si sono dati appuntamento in città per presentare quelle che per anni sono stati gioielli di modernità e tecnologia: "nonne" e qualche nipote, auto da competizione e tante curiosità che non possono non suscitare nei visitatori la voglia di scoprire e indovinare. Nelle vicinanze, e nel centro storico, le bancarelle degli espositori per una domenica molto affollata.