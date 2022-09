Colori e speranza, la mostra di Lucia Bianchi

OVADA - Colori e situazioni per raccontare l'universo femminile alle prese con la malattia. Quel mix di dolore, speranza che solo che ha dovuto combattere può conoscere. Parla di questo “Disperanza” il progetto concretizzato da Lucia Bianchi attraverso una mostra fotografica e un volume che approda a Casale, nel prestigioso contesto del castello del Monferrato, sabato 2 ottobre. Alle 18.00 è prevista l'inaugurazione. «Il mio non è un viaggio triste - spiega l’artista - Anzi voglio spiegare con le immagini come seppur alle prese con una malattia come il cancro che ancora oggi rappresenta un tabù si possa mantenere la speranza». La mostra sarà visitabile fino alla fine del mese l sabato e alla domenica tra le 10.00 e le 13.00, tra le 15.00 e le 19.00. Il ricavato della vendita dei volumi andrà a sostenere le attività di Andos, associazione attiva nel sostegno delle pazienti e dei loro famigliari.

L'articolo completo su "L'Ovadese" in edicola da giovedì 22 settembre