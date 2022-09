"Rebora": porte aperte per conoscere corsi e strumenti

OVADA - Per la prima lezione del nuovo anno accademico bisognerà attendere ancora poco meno di un mese (l’esordio è fissato per il lunedì 17 ottobre, ndr). In attesa dell’inizio dei corsi sarà comunque possibile approfondire la conoscenza (sotto tutti i punti di vista) della scuola di musica “Rebora” di Ovada in occasione dell’Open Day di sabato prossimo, 24 settembre, a partire dalle ore 17.00.

Nell’occasione i partecipanti avranno modo di provare gli strumenti e di interfacciarsi con gli insegnanti e con tutti coloro che operano abitualmente all’interno dei locali di via San Paolo.

Iscrizioni in chiusura

La giornata di “Porte aperte” arriva proprio a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni. C’è tempo fino al prossimo 30 settembre, infatti, per presentare la domanda di adesione a uno dei corsi individuali (con le lezioni di violino, violoncello, flauto, oboe, clarinetto, sax, corno, tromba, trombone/euphonium, basso tuba, pianoforte, chitarra, chitarra elettrica, basso elettrico, batteria/percussioni e canto moderno) o collettivi (propedeutica musicale, teoria, armonia, musica da camera, storia della musica, orchestra giovanile, laboratorio corale adulti o ensemble jazz, pop e rock) promossi dalla scuola di musica “Rebora” di Ovada.