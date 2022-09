L'Ovadese cala gli assi col Pozzomaina

OVADA - Un successo che fa classifica quello dell'Ovadese sul campo del Pozzomaina. Decisiva una rete d'antologia di Rignanese nella ripresa. Per la formazione di Carosio la possibilità di proseguire il percorso di crescita con il conforto dei risultati. Solo il finale porta qualche apprensione di troppo.

Dopo la parentesi di Coppa con la Gaviese, mister Luca Carosio torna alla strada conosciuta: in campo gli stessi protagonisti della vittoria all'esordio con l'Arquatese. E quindi quattro difensori davanti a Gaione. Mutti e Bangoura riproposti nel ruolo di mezz'ala “coperti” da Manno. In avanti Coletti e Merialdo a supporto di Rignanese unica punta. Una lunga fase di studio iniziale è interrotta solo da una conclusione del centravanti ex Pietra Ligure. E allora Carosio avvicina Merialdo al suo attaccante, spostando Coletti nel ruolo di centrale destro. Qualche spunto dell'ex Acqui porta a un paio di situazioni interessanti senza peraltro generare troppi pericoli sotto porta. Nel finale si scuote la squadra di casa: azione personale di Tulifero che converge verso l'area da sinitra: sul successivo traversone sono in ritardo gli attaccanti. Prima del riposo ancora Coletti mette al centro, Merialdo è anticipato da un difensore.

In avvio di ripresa il vantaggio. Punizione, palla lanciata sul limite da Manno. Mutti raccoglie converge da sinistra e trova lo spazio per battere contorno. Un'Ovadese decisamente migliore quella della ripresa. E al 16' la prodezza di Rignanese dà un'ulteriore accelerata: il centravanti segna in pratica da metà campo cogliendo il portiere avanzato fuori dai pali. Al 25' il Pozzomaina potrebbe riaprire la sfida: Leone tocca la palla in area con la mano, rigore inevitabile. Dal dischetto però Parlapiano spedisce alto sopra la traversa di Gaione. La partita si riapre al 40' con la rete di Napolitano. Torinesi che si buttano generosamente alla ricerca del pareggio e pressano in un finale concitato.

FORMAZIONI – POZZOMAINA: Contorno, Renacco, Napolitano, Novara, Cazzuola, Parlapiano, Covelli, Martini, Mainardi, Tulifero, Curione. All.: Longo.

OVADESE: Gaione, Leone, Costa, Manno, Bianchi, Lombardo, Coletti, Mutti, Rignanese, Bangoura, Merialdo. All.: Carosio.