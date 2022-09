Enoteca, carne e un po' d'oriente per rilanciare la promozione

OVADA - Un abbraccio tra la fassona, il dolcetto utilizzato per la marinatura e influssi orientali con lo zenzero e le spezie. Sarà il piatto identitario della nuova collaborazione tra Enoteca Regionale e The Fassushi, il marchio locale nato per l’asporto nel periodo del lockdown e trasformatosi in ristorazione tradizionale. L’obiettivo è quello di rilanciare sulla promozione dei vini del territorio. E per questo la carta ancora in fase d’allestimento presenterà solo etichette legate alla nostra Regione, con un occhio di riguardo all’Ovadese.

Valore commerciale

«La promozione è la nostra missione principale - spiega Mario Arosio, presidente dell’Enoteca - E ancora di più pensiamo di spingere su quest’impostazione che prevede una presenza forte dei prodotti della nostra area». L’alleanza sarà in vigore tra il 1° ottobre e il 31 dicembre. Non è detto che non sia riproposta anche per il 2023.

«Lavorando quest’estate - spiega Vittorio Basso, creatore del marchio con Emanuela Gaia - ci siamo resi conto del valore commerciante importante legato alla promozione del territorio. I vini locali si legano alla perfezione che le nostre proposte. Avremo una carta con una sessantina di vini, fra queste molte delle etichette già presenti in Enoteca». L’attenzione al territorio è testimoniata anche dalla scelta dei prodotti per le ricette: in fase autunnale il tartufo, la carne di Carlevaro, la storica macelleria di Silvano d’Orba. «La ricetta della fassona marinata nel Dolcetto - prosegue Basso - è nata da un’intuizione, per svilupparla ci abbiamo messo una decina di giorni». I locali saranno aperto per le cene di venerdì, sabato e domenica.



Appuntamenti speciali

Nel frattempo l’Enoteca stessa proseguirà la sua attività di vendita dei vini dei produttori associati. «Abbiamo dato continuità in questi anni - chiarisce ancora Arosio - con aperture quotidiane legate al nostro ente. Il riscontro è stato molto positivo in questi mesi. Prevista anche una serie di pranzi speciali per iniziative presenti in città: “Vino e Tartufi” e Mercatini gli esempi già individuati. Ma potranno esserci altre date. In quel contesto lo staff di “Pupi Catering” proporrà menù più tradizionali basati sulla cucina regionale.