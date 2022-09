Stop alla vendita delle bevande in vetro per il Raduno delle Confraternite

OVADA - Sarà vietata a partire dalle 7.00 di domani, domenica 18 settembre, e per le ventiquattro ore successive la somministrazione e la vendita per consumo su pubblica vie di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro. Sarà vietato anche il consumo e/o l’abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

Il provvedimento è stato emesso in considerazione del grande afflusso previsto nel centro della città in occasione del primo Cammino Interregionale di Fraternità delle Confraternite di Piemonte, Liguria e Lombardia.

Sarà consentita invece l’attività di somministrazione o il consumo sul posto di alimenti e bevande in contenitori di vetro all’interno dei locali, degli esercizi della ristorazione e degli annessi dehors, il trasporto sulla pubblica via di alimenti e bevande in contenitori di vetro, a condizione che siano sigillati e/o contenuti a loro volta in appositi imballaggi.