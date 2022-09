"Cantine Accoglienti", anche i 'Turisti per caso' per promuovere il territorio

È stato presentato oggi alla Tenuta La Fiscala a Spinetta Marengo il nuovo progetto enoturistico della provincia di Alessandria, coordinato da Alexala con il sostegno della Regione Piemonte.

"Cantine Accoglienti" - questo il nome del nuovo progetto - è un circuito delle cantine del territorio che si propongono di strutturarsi per migliorare l'offerta di esperienze e ospitalità per il pubblico e il suo evento di lancio fa parte degli eventi di avvicinamento alla sesta Conferenza mondiale Unwto sul Turismo del Vino, che si terrà in Piemonte dal 19 al 21 settembre.

La presentazione del progetto è stata anche l'occasione per presentare i contenuti di promozione turistica realizzati con la collaborazione di Patrizio Roversi e Susy Blady, noti al grande pubblico televisivo e del web come "Turisti per Caso": il loro coinvolgimento da parte di Alexala ha portato alla realizzazione di questo video di racconto del territorio.