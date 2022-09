Nuovo primario al Dea di Casale e Novi Ligure: Pier Carlo Scarone

CASALE - Il dottor Pier Carlo Scarone, 60 anni, nato a Mede, è il nuovo primario del Dea, il pronto soccorso (Struttura Complessa), di Casale Monferrato e Novi Ligure.

Il dottor Scarone si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia e si è specializzato in Chirurgia Generale a indirizzo Chirurgia d’Urgenza all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Esperto di gestione delle maxiemerenze, è in possesso di certificazioni di competenza rilasciate dalla Protezione Civile Europea e del Master in Disaster Medicine dell’Università del Piemonte Orientale. È stato anche redattore del Piano di Emergenza per Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF) di numerosi Presidi Ospedalieri.

Ha lavorato per alcuni anni in Emilia Romagna presso la Divisione di Chirurgia d’Urgenza e Centro Trapianti di Fegato e Multiviscerale dell’Ospedale di Modena e nel Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza di Reggio Emilia, per poi trasferirsi in Piemonte dove ha prestato servizio presso la Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico dell’Ospedale SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, presso l’Ospedale San Andrea di Vercelli e, da ultimo, presso il reparto di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza dell’Ospedale di Biella.

Il dottor Scarone ha preso servizio oggi, giovedì 15 settembre. La Direzione ASL AL auspica che la sua vasta esperienza possa incrementare il livello di servizi offerti ai cittadini e porge al dottor Scarone il benvenuto da parte di tutto il personale dell’azienda insieme ai migliori auguri di buon lavoro.