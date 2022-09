Scuola di musica, open day in vista del nuovo anno

OVADA - Riapre i battenti la scuola di musica A. Rebora di Ovada dopo lo stop estivo. Nella giornata di sabato 24 settembre vi sarà l'open day dove sarà possibile per tutte le persone interessate visitare la scuola e avere la possibilità di provare gli strumenti. «Ci prepariamo ad affrontare questo nuovo anno - afferma Andrea Oddone, direttore artistico della Rebora - con la stessa passione e serietà di sempre forti delle esperienze dell’ultimo periodo che ci hanno insegnato a gestire anche le emergenze con successo. Ne è una testimonianza il numero degli iscritti che non è mai calato grazie alle nostre proposte ma anche all’attenzione posta sul tema della prevenzione».

Insegnamento vivo

Violino, violoncello, tromba e trombone e clarinetto: sono questi i corsi gratuiti proposti per i nuovi iscritti. Si tratta della principale novità in una serie di conferme. «Gli insegnanti -prosegue Oddone - sono gli stessi degli ultimi anni. Anche la programmazione ricalca percorsi già sviluppati». Le proposte sono veramente varie e si dividono prevalentemente in lezioni individuali e collettive. La musica d’insieme è la parte più sacrificata negli ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia. I corsi collettivi prevedono soprattutto spazio per sonorità più moderne: jazz, pop, rock. E poi tornano i corsi propedeutici rivolti ai più piccoli. A completare la teoria e l’armonia, la storia della musica. Torna anche il corso di canto corale riservato agli adulti. Per quanto riguarda i corsi individuali la proposta sarà articolata con violino, violoncello, flauto oboe, clarinetto, sax, corno, tromba, trombone e euphonium, basso tuba, pianoforte, chitarra acustica e elettrica, basso elettrico, batteria, percussioni e canto moderno. Per informazioni: 0143.81.773.